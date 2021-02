CIEE abre 208 vagas de estágio em MS

A Maratona de Vagas, é um evento que vai ocorrer de forma virtual, onde jovens e adolescentes buscam de uma oportunidade no mercado de trabalho - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) vai oferecer mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o país a partir desta segunda-feira (22). Em Mato Grosso do Sul, 208 vagas estão sendo ofertadas

A Maratona de Vagas, é um evento que vai ocorrer de forma virtual, onde jovens e adolescentes buscam de uma oportunidade no mercado de trabalho. As vagas podem ser conferidas até o dia 26 de fevereiro.

De acordo com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que organiza a maratona e disponibilizará as vagas, um portal foi desenvolvido exclusivamente para o evento, pensando em um acesso mais rápido e dinâmico para os candidatos. Os cursos com maior número de vagas são para pedagogia, administração e ciências contábeis.

Os interessados podem realizar o cadastro clicando aqui.