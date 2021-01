Cidades de MS estão em alerta para riscos de temporais até amanhã

Vai ter chuva em 30 cidades de MS - (Foto: Daniela Barcellos)

Pelo menos 30 cidades de Mato Grosso do Sul está com risco de forte tempestade para as próximas horas, com ventos que podem chegar a 100 km/h, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso teve início às 08h20 de hoje (4) e se encerra às 10h de amanhã (5).

Os ventos intensos que podem chegar a 60-100 km/h por hora e vão atingir as cidades de Antônio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Anastácio.

A chuva pode chegar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e queda de granizo. Haverá risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.