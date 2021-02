Chuva forte volta a atingir o Rio e Marinha faz alerta de ressaca

Chuvas no Rio - ( Foto: Agência Brasil/Reprodução Twitter )

A Marinha emitiu novo alerta de ressaca para o Rio de Janeiro. As ondas de até três metros de altura podem atingir a orla da cidade até as 9h de amanhã (7). O alerta informa que depois disso, as ondas diminuem para 2,5 metros e permanecem assim até as 3h de segunda-feira (8).

Apesar de ter retornado ao estágio de mobilização às 3h30 deste sábado (6), as chuvas voltaram a ficar mais fortes no início da tarde. Houve registro de chuva muito forte em Anchieta, Piedade, no Grajaú e na Muda, todos na zona norte. Em Madureira, no Méier, na Tijuca, na estrada Grajaú-Jacarepaguá e na Penha a chuva também foi forte. Em consequência da chuva forte, a capital tinha entrado em estágio de atenção às 17h dessa sexta-feira (5).

Em vários pontos da cidade há bolsões de água, como na Barra da Tijuca, na zona oeste e na região central da capital, o que dificulta o trânsito. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) orientam os motoristas.

Bombeiros foram chamados para a retirada de uma árvore que tombou na Lagoa e interditou o trânsito em duas pistas da Avenida Epitácio Pessoa, em direção a Copacabana, na zona sul. Por causa do acúmulo de chuva, de 5mm em uma hora, a Avenida Niemeyer foi fechada ao tráfego nos dois sentidos.

Sirenes

A chuva intensa que caiu ontem na cidade levou a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, subordinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio, a acionar, entre as 18h e as 18h30, 15 sirenes em nove comunidades da zona norte: Engenho da Rainha, Macacos, Parque Vila Isabel, Relicário, São João, Vila Matinha, Andaraí, Arrelia e Jamelão.

Ao todo, o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes da prefeitura do Rio monitora 103 comunidades de alto risco geológico e aciona as sirenes quando são atingidos os índices pluviométricos necessários para a desocupação preventiva dos locais. Em caso de emergência, a orientação da prefeitura é ligar para a Defesa Civil municipal pelo telefone 199. O serviço tem equipes de prontidão para atender a eventuais chamados.

Quem quiser pode receber os alertas de chuva forte da Defesa Civil por meio de SMS. Para fazer o cadastro basta enviar mensagem de texto com o CEP de interesse para o número 40199.

Previsão

O Alerta Rio indica que para este domingo, o transporte de umidade do mar em direção ao continente provocará predomínio de céu nublado na cidade, e a intensidade da chuva deve diminuir. A previsão é de chuva fraca, em pontos isolados da cidade, a qualquer momento do dia. Para segunda (8) e terça-feira, uma área de convergência de umidade sobre a Região Sudeste provocará chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade, durante a tarde e a noite.

A previsão de quarta-feira (10) indica que o tempo na capital fluminense será influenciado por um sistema de alta pressão. O céu deve ficar nublado ao longo do dia, com ventos fracos a moderados e temperaturas estáveis. Não há previsão de chuva nesse dia.