Chuva forte faz Rio de Janeiro entrar em estágio de atenção - ( Foto: Estadão/Tomaz Silva )

A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 10h45 de hoje (2). O estágio operacional do município estava em mobilização por causa das condições meteorológicas desde a madrugada do dia 31.

O avançou na escala ocorreu por causa do registro de chuva de 15,6mm em 15 minutos no Jardim Botânico, de 9,4mm em Sepetiba e de 16,8mm na Grota Funda. O critério meteorológico protocolar necessário para a mudança de estágio é a precipitação superior a 5mm em 15 minutos.

Segundo o Centro de Operações da prefeitura do Rio (COR), núcleos de chuva atuam e ganham força em diversos pontos da cidade, como na região do maciço da Tijuca, provocando chuva moderada a forte.

A previsão do Alerta Rio para a tarde de hoje é de chuva isolada moderada a forte, que pode vir acompanhada de raios e rajadas moderadas de vento, com velocidade de até 51,9 km/h.

A temperatura máxima deve chegar a 29°C. A partir da noite de hoje e para amanhã (3), a previsão é de chuva isolada fraca a moderada.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco. Indica que uma ou mais ocorrências já impactam a cidade, afetando a rotina de parte da população.

O Rio de Janeiro está em estágio de mobilização por causa da pandemia de covid-19 desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento no número de casos na cidade.