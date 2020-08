Chuva forte e temperaturas em queda; confira mudanças que ocorrerão no tempo nos próximos dias

O avanço de uma frente fria com forte massa de ar frio associada modificará as condições de tempo provocando acentuada queda das temperaturas e chuvas fortes em Mato Grosso do Sul.

Conforme tendência do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21) chove nas regiões pantaneira, sudoeste, central e sul. O acumulado esperado varia entre 2,5 a 100 milímetros. Para as áreas norte e bolsão não há expectativa de chuva para o período.

"Como os volumes estimados estão altos para um curto período, decorrente aos sistemas transientes estimados, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios", alerta boletim assinado pela coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.

De sábado (22) em diante as chuvas cessam porém a atuação de uma forte massa de ar polar associada a frente fria, provocará queda acentuada nas temperaturas com a sensação térmica podendo ser negativa. O Cemtec estima geada no final de semana para a região sul, e há expectativa de que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano, superando o frio de 1,1°C registrada em Iguatemi no dia 8 de maio. Essa massa de ar frio começa a perder força a partir da próxima terça (25).

Quarta-feira

Para esta quarta-feira (19) a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões com chuva apenas nas regiões pantaneira, sudoeste e sul. Há possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nas parte central, e baixa expectativa de chuva para as regiões norte e bolsão.

A umidade relativa do ar estará elevada em grande parte do Estado, mas nos setores norte e nordeste os índices se mantém em estado de atenção à saúde. Neste dia os índices podem variar entre 100% a 25%. As temperaturas poderão variar entre de 15°C a 39°C em MS. Para a Capital a mínima está estimada em 20°C e a máxima em 27°C.

Mireli Obando, Subcom (Com informações do Cemtec)

Foto: Edemir Rodrigues