Chuva em Coxim deixa ruas alagadas e famílias desabrigadas

A chuva alagou - (Foto: 5º SGB /Divulgação)

A forte chuva que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15) deixou alguns moradores desabrigados e muitas ruas do município de Coxim, a 258 km de Campo Grande, intransitáveis.

Conforme o portal de notícias Coxim Agora, a Defesa Civil de Coxim informou que foram registrados 135,6 mm em algumas horas de chuvas, mas foi o suficiente para que a rua Major Thomaz Gonçalves no bairro Piracema ficasse completamente alagada. Além do Piracema, os bairros Santa Maria, Vale do Taquari e Senhor Divino também foram afetados pela chuva.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e retiraram algumas famílias dos locais onde a situação estava mais crítica por conta da água que invadiu as residências. O prefeito Edilson Magro esteve acompanhando a situação nos bairros afeitados.