Chuva deve voltar a partir de amanhã e ficar até o fim de outubro em diversos municípios de MS

As chuvas generalizadas estão previstas para ocorrer a partir de amanhã (21) até o dia 29 com grandes acumulados em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), é esperado chuvas frequentes e com acumulados significativos entre 50 a 70 milímetros acumulados ao longo do período. As chuvas podem estar acompanhadas de raios, chuvas intensas, ventos fortes e granizo.

A última chuva significativa e com grandes acumulados de forma frequente ocorreu entre 16 a 22 de agosto de 2020, e desde então ocorreram chuvas de forma isolada e que não foram suficientes para sairmos da condição de tempo seco e apagar focos de incêndios em algumas regiões do Pantanal.

Em alguns municípios a chuva já começou na tarde desta terça-feira. Ribas do Rio Pardo está tendo pancadas de chuvas isoladas e forte com vento de 53,6 km/h e 13,6mm de chuva em 25 minutos. Em Água Clara, chuva de 8,2 mm e sem ventos até agora. A temperatura chegou em máxima de 33,5° C.

Na região da fronteira, em Ponta Porã houve pancadas de chuvas isoladas com 23,0 mm, Aral Moreira com 19,4 mm e Cassilândia com chuva de 14,6 mm, trovões e máxima de 27,9° C.