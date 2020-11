Chuva com ventos de até 100km/h pode chegar em diversas regiões de MS ainda hoje

Mato Grosso do Sul está em alerta para chuvas intensas e rajadas de ventos que podem atingir os 100 km/h, conforme alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nesta terça-feira (17). Estragos podem ser registrados nas regiões Sul-Fronteira, Sul, Centro e Leste.

Municípios dessas regiões podem registrar chuvas de até 60 mm/h. Com base na previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil avisa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já cidades que ficam no Pantanal, Norte e Bolsão de Mato Grosso do Sul devem ser rotas de chuvas de até 30 mm/h com ventos de até 60 km/h. Nessas localidades há riscos de queda de galhos de árvores e alagamentos.

Instruções - Quem estiver em meio a uma tempestade deve seguir orientações da Defesa Civil para se manter seguro: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda; e, se estiver casa, desligue aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia.