China envia principal diplomata aos EUA para negociar encontro entre Xi e Biden

Xi Jinping, presidente da China - (Foto: EFE/Stephane Mahe)

O governo da China quer realizar uma cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, e vai enviar seu principal diplomata a Washington para negociar o encontro com autoridades americanas. De acordo com o The Wall Street Journal a ideia existe desde dezembro, mas ainda não houve um pedido formal à equipe de Biden.

A ideia é mandar Yang Jiechi, um dos líderes do Partido Comunista da China, realizar as tratativas, puxando como temas prioritários para Biden, como mudança climática e o combate à pandemia do novo coronavírus. Com o fim do mandato de Donald Trump, Pequim quer reduzir as animosidades com os Estados Unidos, que tiveram consequências nas relações comerciais e tecnológicas entre os dois países.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, ainda não é sabido se Biden vai aceitar de imediato uma cúpula bilateral com a China, uma vez que entre suas iniciativas de política externa está o estabelecimento de uma Cúpula pela Democracia, organizando os aliados dos EUA no Ocidente em uma agenda pró-direitos humanos e contra autoritarismos e corrupção. Fonte: Dow Jones Newswires.