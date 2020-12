Cervejarias de Três Lagoas testam nova fórmula com plantas invasoras

Cerveja - (Foto: Fiems)

O projeto do Instituto SENAI de Inovação em Biomassa de Três Lagoas localizado a 307 km de Campo Grande, firmou em parceria com a CTG Brasil, um acordo com cervejarias da cidade para testar uma nova formulação. A nova receita substitui uma pequena parte do malte pela taboa, uma planta invasora no bioma.

Beer Prosas, Carcará e Via Malte, estão na frente para testar as novas formulações. Conforme divulgado, a ideia surgiu após a verificação da grande quantidade de amido presente na macrófita popularmente conhecida como taboa.

O pesquisador bolsista especialista visitante do ISI Biomassa, Fernando Alves Ferreira, explica o quão rica a planta pode ser. “O malte também é muito rico em amido, então pensamos na possibilidade de substituir uma pequena parte do malte pela taboa. Para isso, realizamos uma parceria com algumas cervejarias da cidade para testarmos as formulações”.

No total, as novas receitas renderam 20 litros de cerveja estilo “Cream Ale”, no entanto o pesquisador afirma que pelo ponto de vista econômico, a produção ainda não é viável, vez que o quilo da taboa pronta para a elaboração da bebida ainda é muito caro.

“A nossa cerveja artesanal fez sucesso entre os degustadores e, agora, estamos tentando produzir novas receitas para fabricar outros tipos de cerveja, como uma APA (American Pale Ale), porque a taboa tem características que permitem essa produção”, afirmou Ferreira.

Com informações Portal FIEMS