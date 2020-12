Cerimônia virtual marca início da Feira Digital de Imóveis Sul-Mato-Grossense

Cidade de Campo Grande - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A cerimônia virtual de abertura da Feira Digital de Imóveis Sul-Mato-Grossense foi realizada nesta segunda-feira (7), e marcou o início do evento. Mais de 4 mil imóveis fazem parte do portfólio da Feira. São oportunidades nos mais variados modelos e faixas de preço.

As principais construtoras, imobiliárias e incorporadoras do Mato Grosso do Sul são expositoras do evento que reúne, em um único portal, as melhores opções em imóveis para venda e locação.

A CAIXA participa do evento oferecendo alternativas de taxas atrativas, de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA +2,95% a.a. e IPCA +4,95 a.a. E, caso o cliente opte pela Taxa Fixa, vai de 8,00% a.a. a 9,75% a.a.



Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 de dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar. A contratação poderá ser feita pelo aplicativo Habitação CAIXA, nos Correspondentes CAIXA Aqui ou através das Agências. Os interessados podem fazer as simulações pelo App Habitação CAIXA ou site www.caixa.gov.br e comparar as melhores condições para seu financiamento.

Na cerimônia de abertura, o presidente do SECOVI-MS (Sindicato da Habitação), Marcos Augusto Neto, destacou que o momento é favorável para a aquisição de imóveis. Além disso, as características do modelo digital da feira só agregam ao evento. "O sonho da casa própria é a prioridade de todo brasileiro, e as condições do mercado nunca estiveram tão favoráveis. Além disso, o diferencial dessa feira é o alcance em todo o Estado e o conforto que oferece ao cliente, que pode acessar todas as oportunidades sem sair de casa", disse.

Para o presidente da ACOMASUL (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul), Adão Castilho, o evento é uma grande oportunidade para geração de negócios. "Neste momento de pandemia que estamos atravessando, nosso setor continuou trabalhando. Temos certeza que faremos bons negócios e o evento vai corresponder a altura de todo o empenho e investimento para realização", afirmou.

O representante do SINDUSCON-MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul), Kleber Luiz Recalde, classificou a feira como já sendo um sucesso. "Na forma que a feira ocorre, virtualmente, já é um sucesso. Com essa mudança de perfil de feira, acho que a sociedade vai ganhar muito, assim como o mercado. O que nos motiva é acreditar que esse é um modelo que veio para ficar, mesmo que depois tenhamos feiras presenciais, a tecnologia tem que andar conosco daqui para frente mais do que nunca", enfatizou.

"A experiência da feira digital por onde temos feito é um grande sucesso, visto o alcance, a facilidade e a comodidade de se navegar pelas oportunidades e poder escolher o imóvel do conforto da sua casa. Os negócios começam virtualmente e o mais importante para os expositores são os leads para prospecção de negócios posteriormente", destacou o organizador da Feira, CEO da Tasa Eventos, Sérgio Takao Sato.

A Feira Digital de Imóveis Sul-Mato-Grossense é uma realização do SECOVI-MS, e tem o apoio do SINDUSCOM-MS, CRECI-MS, ACOMASUL e Sub100 Imóveis. O evento é organizado pela Tasa Eventos, com patrocínio da CAIXA e Governo Federal.

Serviço:

Feira Digital de Imóveis Sul-Mato-Grossense

Quando: 7 a 13 de dezembro de 2020

Onde: http://www.feiradeimoveisms.com.br/