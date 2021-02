Centro Internacional de Negócios oferece curso de operações e conceitos do comércio exterior

O CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o curso sobre operações e conceitos do comércio exterior, que será realizado nos dias 9 e 10 de março - (Foto: Divulgação)

O Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul (CIN/MS) está com inscrições abertas para o curso sobre operações e conceitos do comércio exterior, que será realizado nos dias 9 e 10 de março. Na modalidade EaD (Educação a Distância), a formação tem um conteúdo desenvolvido especialmente para empresários e para quem trabalha na área de faturamento, administrativo, logística e gerência, sendo que os interessados podem se inscrever pelos telefones (67) 99186-2947 e (67) 3389-9251 ou pelo site http://www.cinms.com.br/.

Segundo a coordenadora do CIN/MS, Gracieiry Arruda Ferreira, o diferencial de um negócio de sucesso quando se fala em mercado externo é o conhecimento e, por isso, o curso será por videoconferência com interação em tempo real entre instrutor e participantes. “A formação vai disponibilizar certificado de participação ao final e possibilitará a interação com participantes/empresas de todo o Brasil, proporcionando networking e troca de experiências”, revelou.

O comércio exterior é uma área promissora para as empresas e para os países, sendo que, atualmente, o cenário econômico mundial apresenta uma série de oportunidades para as empresas que desejam expandir suas operações. “O maior desafio que as empresas enfrentam no início é identificar os principais conceitos, conhecer os trâmites burocráticos e os fluxos das operações de comércio exterior. Por isso, a assistência e um acompanhamento eficiente dos processos de exportação e importação é tão importante”, explicou Gracieiry Ferreira.

O curso será ministrado pela economista Gilda Zimmer, que é especialista em gestão empresarial, consultora na área de planejamento e internacionalização de empresas, instrutora de cursos de comércio exterior no Sebrae Nacional e na FIERGS (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). Além disso, ele é um profissional com mais de 20 anos de atuação no comércio exterior e com sólida experiência em empresas de pequeno, médio e grande porte.

O conteúdo do curso vai abordar as principais operações que envolvem o comércio exterior para capacitar as micro e pequenas empresas que pretendem se inserir no comércio exterior. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, o CIN possibilita a oportunidade de capacitação do público, se adaptando a realidade atual.