Central Única de Favelas distribui brinquedos para crianças do RIo

A Central Única das Favelas (Cufa) está distribuindo hoje (12) Dia das Crianças,15 mil brinquedos para moradores da comunidade da Rocinha, zona sul da cidade.

O diretor executivo da Cufa, Wellington Galdino, ressaltou que durante essa pandemia, a Central levou itens importantes para muitos moradores de favela, como comida e produtos de higiene, mas que nesta data, “vamos às favelas com um pouco mais de alegria, neste período que ainda está muito difícil”.

Algumas das favelas contempladas pela iniciativa no Rio de Janeiro são Complexo de Acari, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Vila Aliança, Vila Kennedy, Rocinha, Complexo do Lins e Cidade de Deus.

A doação com milhares de brinquedos foi feita pela rede de lojas Ri Happy, para serem distribuídos a crianças moradoras das favelas do Rio de Janeiro e de outros estados do país, durante o dia de hoje.

Cinema a céu aberto

O Dia das Crianças do RIo deste ano também conta com o projeto Cinema Presente na Praça, na cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, inaugurando a temporada de exibições itinerantes e gratuitas de filmes nacionais a céu aberto para 20 cidades que não contam com acesso ao cinema. Será montado um telão de LED de 6 metros com distanciamento para a segurança total do público e com distribuição de álcool gel para a criançada e familiares. O projeto teve apoio da lei de incentivo da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

O curador e diretor geral do Cinema Presente, Felipe Flores, defende que “os antigos distribuidores dos cinemas de rua acabaram dando lugar a multinacionais gananciosas. O alto valor do ingresso cobrado é totalmente fora da realidade brasileira e 80% das cidades do Rio de Janeiro não possuem nenhuma sala de exibição”. A exibição vai beneficiar 20 cidades do interior do Rio até o final de dezembro.