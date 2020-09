Centenas vão a regiões turísticas do MS na véspera do feriado

Fila de carros na espera para entrar em Bonito (MS) - (Foto: Secretaria de Turismo de Bonito/Divulgação)

Os municípios de Bonito, Rio Verde e Sete Quedas registraram um grande fluxo de visitas de turistas no fim de semana que antecedeu o feriado de 7 de setembro. Mesmo após recomendações das autoridades de saúde do Mato Grosso do Sul, vários viajantes se aglomeraram nos pontos turísticos dessas cidades, sem máscara de proteção, para aproveitar o feriado prolongado e fugir das altas temperaturas.

Em Bonito, o diretor de turismo do município, Augusto Mariano, disse que não há vagas em hotéis ou lugares atrativos. Nos restaurantes é possível constatar fila de espera. Na via que dá acesso à entrada da cidade, um acúmulo de carros foi registrado na espera pela triagem de medição de temperatura. O número de veículos foi tão intenso que era semelhante ao réveillon do ano passado, segundo informou a secretaria de turismo de Bonito.

Rio Verde, famosa por suas cachoeiras e outros lugares de turismo também contabilizou aglomerações em balneários e no centro da cidade.

No sul do estado, o município de Sete Quedas seguia o mesmo ritmo. Imagens de um drone gravou o estacionamento de um balneário lotado, muitos banhistas e filas de veículos para entrar nesses locais.

Em virtude do feriado, o secretário de saúde do estado, Geral Resende, pediu para que a população ficasse em casa. Caso o contrário, as aglomerações e movimentações das pessoas pelas cidades causariam um possível aumento nos casos de infecção. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) do MS avaliou que a cada 100 testes realizados, 35 dão positivo para o novo coronavírus e que, por esse motivo, o vírus ainda está circulando.

Segundo o último boletim epidemiológico da SES, mais 4 pessoas morreram e 634 novos casos de infecção pela Covid-19 foram registrados no Mato Grosso do Sul. Agora, o estado totaliza 970 óbitos e 54.125 casos do novo coronavírus.