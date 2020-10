Cemitérios da Pax Nacional vão funcionar normalmente no fim de semana e feriado

Crematório Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Com todas as medidas de biossegurança, a Pax Nacional alega que o funcionamento Crematório Campo Grande, Cemitério Nacional Parque e Jardim das Palmeiras vai ocorrer de formal normal no feriado de Dia dos Finados (2) e fim de semana.

Para aqueles que optarem por ficar em casa, poderão acompanhar das programações de missa e procissão ao vivo por meio do Instagram (@crematoriocampogrande). Confira a programação:

Crematório Campo Grande - Av Tamandaré 6.781

Dia 31/10 – SAB

Dias 01 e 02/11 – DOM e SEG

Aberto ao longo do dia para visitação

Cemitério Nacional Parque - Rua Ribeira 915

Dias 31/10 SAB e 01/11 DOM

Aberto para visitação

Dia 02/11 – SEG

08:30 – Culto – Pastor Bruno Scahavone.

10:00 – Missa – Pe. Paulo Haiber – bênçãos dos balões

17:00 – Missa – Pe. Paulo Haiber – procissão e bênção das velas e balões

Cemitério Jardim das Palmeiras - Av Tamandaré 6.934

Dias 31/10 SAB e 01/11 DOM

Aberto para visitação

Dia 02/11 – SEG

09:30 – Missa Arcebispo Dom Mariano Danecki – bênçãos dos balões – Transmissão pelo Instagram

17:00 – Missa – Pe. Paulo Roberto de Oliveira – Procissão e bênção das Velas e balões - Transmissão pelo Instagram