Ceagesp, uma cidade que alimenta o Brasil

Nada é pequeno quando o assunto é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conhecida como Ceagesp. O Caminhos da Reportagem deste domingo (21) vai mostrar o maior entreposto da América Latina há 51 anos, confirma a vocação de botar comida na mesa de São Paulo e de outros 1500 municípios brasileiros. Por isso, tudo por lá é superlativo: são mais de 3 milhões de toneladas de alimentos, flores e pescados comercializados ao ano; quase R$ 9 bilhões em volume financeiro e uma área de 637 mil metros quadrados, por onde circulam, diariamente, 50 mil pessoas. Isso sem falar nos outros 13 postos pelo interior paulista e dos 18 para armazenagem.



Rosana Keuly tinha 22 anos quando se tornou uma das centenas de vendedoras de café na Ceagesp. Mais uma mulher no meio de um mundo prioritariamente masculino. Ela conta como aprendeu a se sentir menos incomodada com as cantadas e onde conseguiu chegar como cafezeira. Já Rubens Fidêncio, morador de Quadra, a 160 km da capital, faz parte da quinta geração de uma família dedicada à agricultura. Ele destaca o privilégio de estar a pouco mais de 1 hora do entreposto, onde sua produção pode ser comercializada o ano inteiro. Cantor nas horas vagas, quando usa o nome artístico Alysson Lima, o paraibano João Paulo Neto é carregador na Ceagesp e fala da rotina diária de equilibrar um carrinho lotado que não pode tombar e produção de uma carreira musical.



Você vai conhecer também a Associação Nossa Turma, uma instituição que nasceu de uma denúncia de prostituição infantil há 23 anos, e que educa mais de 100 crianças numa creche e jovens que saem preparados para entrar em universidades. E o Banco de Alimentos que recebe produtos que não estão no padrão para vendas mas chegam muito bem obrigada a mais de 200 instituições e creches da cidade.

