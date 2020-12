CDL CG lança vídeo exaltando quem se cuida durante a pandemia

Reprodução do vídeo - (Foto: Reprodução)

Como forma de exaltar as pessoas que tomaram todos os cuidados, seguindo os protocolos de biossegurança durante a pandemia, a CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande lançou um vídeo de Natal, onde reforça que a pandemia não acabou, mas, principalmente, demonstra que quem faz tudo corretamente é recompensado com a preservação da vida.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, exaltou a importância da positividade do vídeo. “Já estamos vivendo um tempo de muitas perdas e dor, por isso nossa equipe de marketing criou uma peça positiva, com um final feliz. O vídeo pretende aproveitar o espírito natalino que está em alta nesta época e envolver a todos, demonstrando a importância dos cuidados e o “presente” que as pessoas podem ganhar com isso”.

A diretora de marketing da CDL CG, Marcia Scherer, explicou que a peça publicitária foi criada pela equipe de comunicação da entidade e encenada por colaboradores. “O vídeo está sendo veiculado nas redes sociais da CDL CG e pode ser compartilhado por quem concorda que o melhor para essa época é sermos positivos e buscarmos a preservação da vida. Nossa equipe se esmerou na produção e contamos com a participação de uma colaborada da entidade e até da mãe de outra, demonstrando que estamos unidos para vencer essa pandemia”.

Assista: