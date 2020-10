CBN em Ação discute comportamento e gestão nas organizações do futuro

Palestrante Eugênio Mussak - (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (20), o projeto CBN em Ação Live 2020, apoiado pelo Sebrae, trará o médico, empresário e professor Eugênio Mussak para discutir o tema “Comportamento e importância da gestão nas organizações do futuro”. O debate será transmitido a partir de 18h30 (horário MS), no Facebook do Sebrae/MS e nos canais da CBN e do Grupo RCN.



A série de transmissões do Grupo RCN traz especialistas em setores de impacto do cenário nacional, visando discutir temas de relevância para a recuperação pós-pandemia, para a economia e a gestão de pessoas. O Sebrae/MS é um dos parceiros da iniciativa por enxergar uma oportunidade de capacitação para empresários e lideranças.



“Acreditamos que discussões com as grandes lideranças do país em mercado e gestão poderão contribuir levando informação relevante para a tomada de decisão dos empresários”, destaca o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.



Neste ano, o projeto CBN em Ação Live 2020 conta com seis palestrantes com visão estratégica sobre mercado econômico, político e social. As transmissões irão ocorrer até dezembro de 2020.



Confira o cronograma das próximas lives:

Dia 17 de novembro

Palestrante: Engenheiro e Ceo da Great Place to Work, Ruy Shiozawa

Tema: “A nova realidade dos ambientes nas organizações”



Dia 4 de dezembro

Palestrante: Filósofo, escritor e educador, Mário Sérgio Cortella

Tema: “Atitude e sentimento para o futuro”