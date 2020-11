Casas lotéricas do interior são autuadas por desrespeito ao consumidor

Várias irregularidades foram encontradas nas agências - (Foto: Divulgação)

O Procon Estadual autuou casas lotéricas nos municípios de Bonito e Terenos por por desrespeitarem a Lei Estadual que regula o tempo de permanência à espera de atendimento e não praticarem a distribuição de senhas com horário de entrada e saída do estabelecimento de maneira a possibilitar a avaliação da demora a que submete as pessoas e, ainda, quando emitem comprovante de operações o fazem em papel termossensível.

Em relação à lotérica de Terenos, outra irregularidade foi constatada, uma vez que os valores dos jogos impressos nos formulário (volantes) tanto da Mega Sena quanto da Quina, não coincidem com os efetivamente cobrados quando da realização dos jogos. Em relação à Mega, por exemplo, no volante consta R$ 2,50. No entanto o valor de cada aposta simples é de R$ 4,50. Já, para a Quina o preço divulgado é de R$ 1,50 e para a aposta simples são cobrados R$ 2,00.