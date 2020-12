Casamentos registram queda em MS; Estado tem o 3º menor tempo de duração do matrimônio

Mato Grosso do Sul registrou queda de 9% em relação ao número de casamentos - (Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul registrou queda de 9% em relação ao número de casamentos. Em 2019 foram 15.613 registros de casamentos civis, o que representa uma redução em relação ao ano anterior, que havia registrado 17.169 casamentos. Houve uma diminuição no tempo de duração do casamento para 11,7 anos, sendo o 3º menor tempo do País. No Brasil, o tempo médio de duração do casamento é de 13,8 anos.

Desse total, 15.467 ocorreram entre cônjuges do sexo masculino e feminino e 136 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo. Foram 35 casamentos realizados entre cônjuges do sexo masculino e 101 entre cônjuges do sexo feminino.

O mesmo comportamento foi observado nos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, os quais registraram queda de 18,1% entre 2019 (136) e 2018 (166).

Os ocorridos entre cônjuges femininos representam 74,2% dos casamentos civis com essa composição conjugal em 2019.

Divórcios – Foi apurado na mesma pesquisa 5.915 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais, o que representa uma redução de 0,4% em relação ao total contabilizado em 2018 (5.891).

Em média, os homens se divorciam em idades mais avançadas que as mulheres. Em 2019, na data do divórcio, os homens tinham, em média, 42,4 anos, enquanto as mulheres, 39,3 anos de idade.

Em 2009, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 17,1 anos.

Apesar da queda no número de divórcios no Estado, houve um aumento do percentual de divórcios judiciais cuja sentença consta a guarda compartilhada dos filhos. Em MS, essa modalidade de guarda passou de 21,06% em 2018, para 23,82% em 2019.