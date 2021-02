CASACOR MS anuncia data da maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas

Com o tema A Casa Original, a CASACOR Mato Grosso do Sul abre suas portas no mês de aniversário de Campo Grande para apresentar sua edição 2021 - (Foto: Divulgação/CASACOR)

Com o tema A Casa Original, a CASACOR Mato Grosso do Sul abre suas portas no mês de aniversário de Campo Grande para apresentar sua edição 2021. A mostra de arquitetura, decoração e paisagismo irá acontecer de 19 de agosto a 03 de outubro. O tema pauta o elenco de arquitetos e decoradores que participam do evento e que mostram em seus projetos as principais tendências do segmento, levando em consideração as novas mudanças no jeito de morar que transformou a relação das pessoas com as suas casas. A ideia é provocar os profissionais do elenco a valorizarem as características mais originais do morar, fazendo um retorno às origens, retomando os laços ancestrais sobre os quais se estrutura a existência.

Segundo a organização da edição sul-mato-grossense, o tema escolhido em 2020 vem ao encontro do momento em que estamos vivendo, quando a casa se torna o ninho que proporciona aconchego, segurança e afeto.

O endereço da CASACOR MS será na Rua Goiás, entre as ruas Manoel Inácio de Souza e Euclides da Cunha, no coração do Jardim dos Estados, um dos bairros mais icônicos da cidade. O casarão branco escolhido é da década de 70 e foi projetado pelo arquiteto campo-grandense, Avedis Balabanian. Serão 27 ambientes em mais de 2 mil m², assinados por grandes nomes da arquitetura de Mato Grosso do Sul.

O projeto passou por adaptações priorizando a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos na realização do evento e respeitando as recomendações e normas de saúde e proteção. "Alguns ambientes foram readequados pelos profissionais e ganharam mais espaços abertos, tirando proveito da ventilação natural. Os visitantes irão se surpreender com essa edição tão esperada por todos", afirma a diretora executiva da mostra sul-mato-grossense, Tatiana Ratier.

A CASACOR é a maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas e apresenta as belezas e as possibilidades do morar em diversos formatos. Em Mato Grosso do Sul desde 2009, o evento e bianual e esta será a sexta edição.

A CASACOR também divulgou as datas em outros estados. A primeira a ser inaugurada este ano é a CASACOR Rio de Janeiro, que completa 30 anos e faz uma edição histórica, de 02 de março a 25 de abril, e que conta com a participação de 57 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Serão 38 espaços montados na Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico.

Com um formato diferente devido ao novo momento, a mostra será de forma híbrida, com uma versão presencial e digital. As visitas tem que ser agendadas e tem limite de público por horário. Os visitantes, podem acompanhar todas as informações sobre a edição histórica da CASACOR Rio 30 anos na página https://casacor.abril.com.br.