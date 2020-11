Caracol recebe investimentos do Governo MS que geram emprego e renda

Ponte sobre o rio Caracol é uma das obras já entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul - (Fotos: Edemir Rodrigues)

Caraco recebe investimentos de R$ 899 mil do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal), do Governo do Estado, para reforma e ampliação do frigorífico municipal. O empresário que detém a concessão da obra deve investir outros R$ 20 milhões para gerar até 500 novos empregos.

Além do município de Caracol, a obra gera impactos positivos para toda a região, principalmente no fomento à pecuária. A unidade frigorífica irá abater bois também dos municípios vizinhos (Porto Murtinho e Bela Vista), rentabilizando produtores e gerando bons negócios à cadeia produtiva. O abatedouro terá capacidade para 400 cabeças de gado ao dia.

Resultado do Governo Presente, a pavimentação em Caracol também avança e a cobertura de asfalto irá chegar a 95% da área urbana. Estão sendo asfaltadas as ruas Ramão Fernandes, Ponta Porã, Tiradentes, Dom Pedro, Vicente Celestino, Dom Aquino Correa, Ramão Ocampos e Boldomiro Coenga. A execução da obra de R$ 1,7 milhão está em 33,33%.

O programa Governo Presente consiste em um pacote de obras nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul, após um raio-x envolvendo as lideranças municipais. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, esses investimentos vieram depois de um trabalho de planejamento e austeridade.

“Fizemos um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzimos os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas áreas prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, disse o governador.

Outra obra em execução em Caracol é a recuperação de estradas vicinais, no montante de R$ 1,191 milhão. E entre os investimentos já entregues estão a construção da ponte de concreto sobre o rio que leva o nome do município e a pavimentação e drenagem na Rua João Loureiro.

Já em saneamento, o investimento total é de R$ 8,384 milhões entre obras concluídas e a executar nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com esses montante, a cobertura da rede de esgoto irá saltar de 30% para 90%.

E na área de habitação, são 105 famílias já contempladas: 75 com casas e 20 com o programa Lote Urbanizado, em que o governo entrega a base e os moradores constroem a unidade. Outras 10 moradias estão sendo construídas pelo Governo Presente e têm previsão de entrega em dezembro deste ano.