Captação de recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte é tema de curso nesta sexta-feira

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove nesta sexta-feira (23), às 9 horas, curso on-line com o tema “Desenvolvimento de projetos e captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte a nível nacional”. A videoaula terá transmissão ao vivo no canal oficial da Fundação no YouTube.

A capacitação tem como público-alvo profissionais e acadêmicos de Educação Física, gestores esportivos municipais, de clubes e associações, e demais envolvidos com o setor esportivo. O curso será ministrado pelo diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte (DIFE) da Secretaria Especial do Esporte, Leonardo Castro. A mediação fica por conta do assessor de gabinete da presidência da Fundesporte, Othon Rodrigues Barbosa.

O objetivo é capacitar os participantes na elaboração de projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte, apresentando com praticidade e clareza os conceitos técnicos e jurídicos, desde o processo de elaboração e submissão de projetos até a prestação de contas.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, explica que o intuito é levar conhecimento aos gestores esportivos do Estado como forma de potencializar as habilidades para a elaboração e execução de projetos. “Essa capacitação pode auxiliar desde uma pequena associação até um clube estruturado, ou até mesmo algum profissional de Educação Física que tem a intenção, no futuro, de angariar recursos ao esporte”.

A capacitação on-line tem carga horária de duas horas/aula, com emissão de certificado aos participantes inscritos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 desta quinta-feira (22.10). CLIQUE AQUI para se inscrever. As vagas são limitadas.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Lucas Castro, Fundesporte