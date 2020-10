Capital terá ação para coleta de resíduos eletrônicos no sábado (31)

Para incentivar o descarte correto de resíduos e materiais recicláveis, o Fort Atacadista realiza uma ação no sábado (dia 31) na loja Coronel Antonino - (Foto: Divulgação)

Para incentivar o descarte correto de resíduos e materiais recicláveis, o Fort Atacadista realiza uma ação no sábado (dia 31) na loja Coronel Antonino. Das 9 às 16 horas, os consumidores poderão efetuar o descarte correto de itens eletrônicos por meio do Drive-Thru e, em troca, receberão mudas de árvores. A ação acontece no Fort Coronel Antonino (loja 170), em Campo Grande.

Serão coletados eletrodomésticos, televisores, mouses e teclados, e outros equipamentos eletrônicos que não têm mais serventia em casa, exceto lâmpadas, pilhas, toner e tubos de TV. “Nosso objetivo é mostrar para a população que todos temos de ajudar no cuidado com o meio ambiente. O resíduo eletrônico, se descartado de forma incorreta, pode trazer inúmeros danos”, explica a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Além da ação especial para coleta de resíduos eletrônicos, o Fort incentiva, ainda, a doação de materiais recicláveis desde 2018, quando foi instalado o primeiro ponto de recebimento. Todo material coletado é doado às cooperativas de Campo Grande. As pessoas podem entregar papéis, vidros, plásticos, metais e isopor. São recebidos materiais sólidos, como papelão, plástico, alumínio, vidro e papel branco.

Na hora de efetuar o descarte nos pontos de coleta do Fort, a orientação é que os materiais não estejam misturados com materiais recicláveis orgânicos (sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes). Já os papéis devem estar secos, dobrados e não amassados, e as embalagens do tipo longa vida, latas, garrafas, frascos de vidro e plástico precisam estar secos. Os materiais podem ser entregues no horário de funcionamento do Fort, nas unidades Coronel Antonino e Guanandi

Serviço - Coleta de Resíduos Eletrônicos

Data: 31 de outubro - sábado

Horário: das 9 às 16 horas

Local: Unidade Coronel Antonino, R. São Borja, 586 - Vila Rica