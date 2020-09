Capital paulista tem dia mais quente do ano

O domingo (27) foi de calor intenso na capital paulista, com termômetros registrando média máxima de 34,8°C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), este foi o recorde de temperatura do ano. Itaquera, na zona leste de São Paulo, teve a maior temperatura absoluta, de 36,2°C.

Além do calor, São Paulo registrou hoje o segundo dia mais seco do ano. Os menores índices médios de umidade relativa do ar no município atingiram 21,7%. A Defesa Civil decretou estado de atenção por conta da baixa umidade do ar em toda a capital.

A previsão para os próximos dias é de calor, com termômetros a 35°C, e baixas taxas de umidade, que ficam próximas de 20%.

Na segunda-feira (28), é esperada a aproximação de uma frente fria e rajadas de ventos que podem atingir 50 Km/h. À noite, a cidade pode registrar chuviscos.