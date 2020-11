Capacitações devem atingir mais de 4 mil profissionais da assistência social em MS

A Escola do Sistema Único da Assistência Social de MS - Escola do SUAS/MS ‘Mariluce Bittar’, ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), está apoiando os 79 municípios de Mato Grosso do Sul na construção dos planos municipais de educação permanente de trabalhadores da assistência social.

Os gestores municipais têm até o próximo dia 30 para encaminharem os planos de ação, conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB/MS). Em pouco mais de cinco meses, foram mais de 20 reuniões remotas com os municípios, visando o apoio na construção dos planos.

“A educação permanente é matéria cara para o Sistema Único de Assistência Social. Por meio dela é possível qualificar a ação dos trabalhadores que atuam nesta política pública, assegurando atendimento digno à população em situação de vulnerabilidade social”, explica a coordenadora da Escola do SUAS/MS, Patrícia Noleto.

Ainda conforme a coordenadora, os planos municipais de educação permanente têm como objetivo traçar diretrizes para capacitações no âmbito municipal de trabalhadores dos níveis fundamental, médio e superior. A execução dos planos irá proporcionar discussões dos principais entraves para os serviços e as possibilidades para melhorias, possibilitando um atendimento mais eficaz para população local.

Em 2021, as novas gestões municipais já iniciam o período de administração com o plano local pronto para execução. Dados disponibilizados pela Escola do SUAS/MS ‘Mariluce Bittar’ apontam para mais de 4 mil trabalhadores da assistência social somente na esfera governamental. Outros 3 mil completam a rede de atendimento em instituições privadas.

Escola do SUAS/MS ‘Mariluce Bittar’

Com uma estrutura de quase 1,5 mil m2 de área construída, a Escola do SUAS/MS é referência para o restante do país. Comporta dois auditórios, sendo um com capacidade para 300 pessoas e outro para 100 pessoas, cinco salas de aula, biblioteca e laboratório de informática.

No local funcionam também as secretarias executivas e onde são realizadas as reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/MS), Comissão Intergestores Bipartite (CIB/MS) e o Núcleo Estadual de Educação Permanente (NEEP/SUAS-MS).

A Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, está localizada na Rua André Pace, 630, na Capital, com o telefone 3314-6022.

Leomar Alves Rosa, Sedhast