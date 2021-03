Capacitação de servidores municipais em assuntos habitacionais é realizada pela Agehab

A Gerência de Gestão de Empreendimento – GGE, da Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul – Agehab, realizou ontem (02) e estará realizando hoje (03) e dia 17, treinamento envolvendo todos os municípios do Estado para nivelar conhecimentos e informações sobre os programas habitacionais, manutenção e atendimento aos beneficiários. Essa capacitação visa qualificar a mão de obra dos servidores municipais com o intuito de orientá-los no desempenho de suas funções junto ao público envolvido nos Programas Habitacionais desde a inscrição, seleção, contratação, manutenção e cobrança de contratos.

Os municípios foram divididos em duas turmas, atendidos no período matutino das 9hs até às 11hs. Ontem, representantes de 21 (vinte e uma) prefeituras foram instruídos para garantir a inscrição correta de perfis no site da Agehab, informar ao público sobre o processo de pré-seleção e seleção de projetos ou programas habitacionais, obter documentação essencial em casos de transferência de imóveis, entre outros.

Bruno Siqueira, consultor da Digix, apresentou um panorama geral sobre cadastro de dados no sistema eletrônico da Habix e todos os recursos disponíveis; Josiane Ramalho, chefe de Divisão de Demanda Habitacional – DDH, salientou todo o processo, do início ao fim, da pré-seleção e seleção; Luís Claudio Marques, chefe do Setor de Contratos Habitacionais – SCH, falou, por exemplo, de regras estabelecidas para beneficiários do Projeto Lote Urbanizado; e Rosangela Quintana Gonzaga, chefe do Setor das Carteiras Imobiliárias – SCCI, esclareceu o motivo da emissão de notificações extrajudiciais e suas consequências caso não seja corretamente respondida.

Sendo o responsável pela equipe de capacitadores, o gerente de Gestão de Empreendimento, Horácio Pereira Andrino, pontou sobre os resultados que devem ser colhidos através dessa integração entre Estado e Município. O mesmo citou a importância do encontro.

“O que eu espero com essa proximidade é que tenhamos condições de prestar um serviço diferenciado junto aos beneficiários porque percebo que ainda há uma distância. Precisamos nos aproximar de nossos parceiros e prestar todo apoio e informações necessárias para um bom atendimento em todos os municípios do Estado. Esta capacitação tem o propósito de nivelar o conhecimento e de proporcionar ao representante da habitação no município, uma segurança maior na hora de atender o público”, disse Horácio Pereira.

Um dos tópicos do encontro foi deixar claro a importância do retorno do valor investido nos municípios, de forma a proporcionar moradia à famílias que estão inscritas e ainda não foram contempladas.

Marcando presença, o município de Bodoquena foi representado pela coordenadora de habitação, Vanessa Padilha Leite. Ela elogiou a iniciativa, que deve melhorar sua performance e de todos os seus colegas de trabalho.

“O treinamento oferecido pela equipe da Agehab/MS me auxiliará em muito meu dia a dia e de toda a minha equipe. O sistema Habix nos permitirá realizar o trabalho de forma mais rápida e otimizar alguns processos, aumentando assim a produtividade com uma agilidade maior. Agradeço a toda equipe da autarquia envolvida neste treinamento, foi de suma importância”, agradeceu Vanessa Padilha.

Hoje, mais 27 municípios de todas as regiões do Estado receberão a capacitação.

Davi Nunes Souza, Agehab