Candidatos são convocados para Curso de Formação da Polícia Civil

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou nesta terça-feira (10) no Diário Oficial, a convocação de 04 candidatos para realizarem matrícula na 8ª fase do Curso de Formação Policial, para a função de Escrivão de Polícia Judiciária. A chamada visa a substituição de candidatos ausentes e desistentes.

Os convocados deverão comparecer no dia 11 de novembro, na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira – ACADEPOL/MS, situada à Rua Delegado Osmar de Camargo, no Parque dos Poderes, Bloco XV, em Campo Grande, com antecedência mínima de 30 minutos antes do fechamento dos portões, que ocorre as 8 horas, pelo horário local.

Com relação a documentação necessária, os selecionados devem se atentar para disponibilizá-la em dois envelopes diferentes, um destinado a ACADEPOL/MS, a fim de matrícula, e outro destinado a SEJUSP/MS, a fim de implantação no Sistema de Recursos Humanos.

Para conferir a lista dos convocados, bem como os documentos solicitados, acesse a edição nº 10.320 do Diário Oficial do Estado , páginas 71 a 74.