Candidatos habilitados em Processo Seletivo para Médico Legista são convocados para Capacitação

Candidatos habilitados no Processo Seletivo para Médico Legista Temporário estão convocados para Curso de Capacitação - (Foto: Divulgação)

Candidatos habilitados no Processo Seletivo para Médico Legista Temporário estão convocados para realização da matrícula no Curso de Capacitação Técnica. É o que dispõe o edital de número 08/2021 publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (04).

Na publicação, constam os nomes, classificação, data e horário para comparecimento à Academia de Polícia Civil “Delegado Júlio César da Fonte Nogueira”, localizada à rua Delegado Osmar de Camargo s/n, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os documentos necessários também estão listados no edital, que apresenta ainda, a lista de habilitados a atuarem no município de Campo Grande e Nova Andradina. Informações a respeito das horas-aulas, resultados preliminares e definitivos da Capacitação, bem como a frequência obrigatória e o cronograma do Curso, também podem ser conferidos no Edital, publicado nas páginas 40 e 41 do D.O.E.