Canal direto com a população, Fala Campo Grande realizou mais de 120 mil atendimentos na pandemia - (Foto: PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande realizou em 2020, por meio da Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão, mais de 120 mil atendimentos pela Central 156. Foram 14.549 ligações a mais que em 2019, que chegou a registrar 106 mil atendimentos. Em relação a ordens de serviço, o Fala Campo Grande, fechou o ano com 55.626 registros.

Pelo 156, a maior demanda foi com relação as informações sobre o IPTU, onde foram registrados 37.871 atendimentos. Outros serviços procurados foram de Consulta de Processos, com mais de 35 mil atendimentos e o de Solicitações de Serviço, que chegou a 18.843 ligações.

Segundo o Ouvidor-Geral do Município, Marcos Haroitto, um dos motivos desse aumento foi em decorrência as medidas de distanciamento aplicadas, devido a pandemia causada pelo Coronavírus. “A Plataforma Fala Campo Grande/156 se tornou o canal de acesso mais buscado para orientações a respeito dos Decretos instituídos pela Prefeitura, tudo por conta da facilidade de acesso através do atendimento telefônico. Tal fato deu luz a necessidade de ampliação do parque tecnológico municipal e maior agilidade na digitalização dos serviços públicos, atendendo aos anseios da população” ressaltou.

Para 2021 a Ouvidoria-Geral de Campo Grande projeta novo crescimento no atendimento remoto em decorrência da maior visibilidade da Plataforma Fala Campo Grande-156 e a facilidade no acesso pelos cidadãos campo-grandenses.

A Ouvidoria-Geral disponibiliza o serviço 156, que funciona como central telefônica de atendimento ao cidadão. A Prefeitura assumiu a gestão do teleatendimento em 2018, quando o serviço passou a ser realizado por servidores públicos municipais contratados por meio de processo seletivo.

Serviço:

No 156, o cidadão tem acesso a informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas por todas as secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Além de manter os usuários informados sobre a situação e andamento das requisições protocoladas via Fala Campo Grande, a plataforma criada pela AGETEC e gerida pela Ouvidoria-Geral do Município (http://fala.campogrande.ms.gov.br/ ou o APP), também informa ao contribuinte sobre os caminhos para que ele chegue até a secretaria ou órgão responsável pela sua demanda, caso a requisição não possa ser feita através da própria central telefônica.

Para o diretor-presidente da AGETEC, Paulo Cardoso, nos últimos quatro anos, a tecnologia aproximou o cidadão do poder público, oferecendo mais de cinquenta novos serviços digitais.

“Além da ampliação de serviços online, a fibra ótica vai levar internet de alta velocidade para as unidades administrativas e isso facilitará a transformação digital na área da saúde e a celeridade e transparência nos processos administrativos .Nesse primeiro semestre a tecnologia já está sendo utilizada para a identificação e o agendamento da população na vacinação contra a covid19 e vai tornar totalmente online o processo de liberação do alvará de construção para obras civis em Campo Grande”, ressalta o diretor-presidente.

Sobre os canais de comunicação:

Por meio do site http://cartadeservicos.campogrande.ms.gov.br , o cidadão tem acesso aos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, bem como os documentos necessários para obtenção e locais de atendimento ao público.

Além da Plataforma Fala Campo Grande-156, o cidadão e o servidor poderão se manifestar por meio do E-Ouv, plataforma online do Governo Federal disponibilizada para as ouvidorias municipais, acessando o link http://www.ouvidorias.ms.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx.

A Ouvidoria-Geral do Município será responsável por encaminhar as solicitações recebidas aos agentes públicos, órgãos e entidades da estrutura do Poder Público Municipal para prestação de informações e, quando necessário, apuração de condutas apontadas pelos cidadãos.