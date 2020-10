Campo Grande registra nesta quinta-feira a média mais baixa da semana

O céu permaneceu nublado em alguns pontos - (Foto: Divulgação)

Depois da tempestade que aconteceu ontem (7) em Campo Grande, a temperatura registrou queda e a menor média da semana hoje (8): 37,8° C. Ao lado da Capital, Ponta e Porã e Aral Moreira, marcaram 36,3° C e 36,8° C, respectivamente. Na segunda (5) e terça (6) o índice foi de 41° C, quarta-feira, 40,3° e hoje 37,8°C.

Três Lagoas foi a maior máxima com 44,4° seguida de Água Clara com 43,5°. Mais de 52 localidades tiveram temperaturas acima de 40° C

Ontem a chuva que voltou a dar as caras na tarde, além de melhorar a qualidade do ar, houve muito granizo acompanhado de temporal. Segundo informações, os ventos chegaram com rajadas de 49 km/h.

Houve picos de energia em diversos pontos da cidade e até mesmo quedas de árvores na região central da Capital. Conforme o meteorologista Natálio Abrahão Filho, a chuva não era esperada.

Apesar desse episódio que nem a meteorologia pôde prever, o indicativo é de que o tempo siga abafado e quente pelo menos até o próximo sábado (10) quando as temperaturas iniciam ligeira queda. Durante o feriado estadual da divisão do Estado (11) e nacional de Nossa Senhora Aparecida (12) mudanças são esperadas pela climatologia.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima manteve a expectativa de retorno da chuva em forma de pancadas isoladas a partir de domingo (11). Chuvas generalizadas tem a possibilidade de acontecer entre a próxima terça (13) e quarta-feira (14), podendo pôr fim a este último período de estiagem que ocorre desde 22 de setembro. O volume para o período ainda será baixo com acumulado de 20 milímetros