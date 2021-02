Campo Grande recebe 43 novos veículos para reforçar a segurança pública da cidade

Em solenidade realizada nesta tarde de segunda-feira (22), o prefeito Marquinhos Trad recebeu simbolicamente do Governo do Estado as chaves de 43 veículos para reforçar a segurança pública da cidade.

Para o prefeito Marquinhos Trad, garantir a segurança é uma das principais metas de sua gestão. “Um dos temas mais sugeridos durante nossa trajetória política é a segurança pública, essas viaturas serão um reforço para segurança da nossa cidade”, ressalta

Adquiridas com recursos federais e do Governo do Estado, os veículos vão atender a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros.

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública revelam que em janeiro de 2021 Campo Grande registrou uma redução de 33,09% nos casos de roubo e de 19,17% no número de furtos, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Atualmente a Prefeitura trabalha para melhorar a segurança púbica da Capital. Com o auxílio da Guarda Civil em conjunto com as demais forças de segurança pública, como: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança Pública coordenando e executando o policiamento preventivo. Além disso, protege os bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal.

Também atua com ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.