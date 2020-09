Campo Grande ganha Mapa da Violência

Lei 6.504, que cria o Mapa da Violência, foi publicada hoje no Diário Oficial de Campo Grande - (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Foi sancionado hoje (21) pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), a Lei 6.504 que cria o Mapa da Violência da Capital. O material tem por objetivo informar geograficamente os crimes violentos que acontecem na cidade. A partir disso, um relatório anual será elaborado com um compilado de dados a respeito das ocorrências para apresentação com linguagem fácil de entendimento.

No Mapa da Violência deverão conter informações como a tipificação dos crimes ocorridos e um documento específico sobre delitos cometidos a grupos de vulnerabilidade, como mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

O recurso poderá ser utilizado, eventualmente, como referência para estudos e pesquisas que se interessem pelo tema, uma vez que possui iniciativa governamental e fonte oficial de dados.

Fica a cargo do poder público reunir as informações sobre os crimes mais frequentes no município de Campo Grande para usá-las em campanhas que conscientizem a população sobre os fatos. A lei passa a vigorar no dia de hoje.