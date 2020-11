Campo Grande é primeira Capital do Centro Oeste no Ranking Teleco para cidades inteligentes

Alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Publicado anualmente, o Ranking de Serviços das Cidades Inteligentes coloca Campo Grande como a 1º do Centro Oeste e 7ª colocada entre as 100 maiores cidades brasileiras avaliadas, com melhores serviços inteligentes oferecidos aos cidadãos.

Para a composição do ranking são avaliados os serviços inteligentes (utilizados diretamente pelo cidadão ou para gestão municipal) oferecidos pelo município, como também o acesso aos serviços. O ranking permite ainda que os municípios verifiquem a sua posição em relação aos demais e identifiquem os pontos que requerem aprimoramentos, de modo a tornar suas cidades mais inteligentes.

Em Campo Grande, a transformação digital já é uma realidade. Diversos serviços, que antes eram físicos, vêm sendo ofertados em meio digital, é o caso dos aplicativos “Fala Campo Grande” e “Conecta Campo Grande”. Se antes o cidadão tinha que ir se deslocar até a Central de Atendimento (CAC) ou alguma unidade administrativa da Prefeitura para emitir a segunda via do IPTU, um alvará, certidão ou protocolar um pedido para execução de determinado serviço, hoje o cidadão já pode realizar todos esses atendimentos, por meio dos aplicativos e usufluir de mais de cinquenta serviços digitais.

Os servidores públicos também tiveram suas solicitações atendidas e hoje várias certidões e documentos podem ser solicitados e acessados através da internet. O novo portal do servidor e o diogrande digital ajudaram a otimizar a prestação e a oferta dos serviços e da informação. Campo Grande já atende a Lei de Acesso à Informação e oferece a Carta de Serviços ao Usuário, uma das primeiras capitais a oferecê-la em plataforma online.

A transformação digital também é realidade nos sistemas de matrícula da rede municipal de ensino e no passe do estudante, medidas que trouxeram economia com o fim da impressão de documentos e dignidade aos pais que enfrentavam filas. O problema das filas também acabou no Centro de Controle de Zoonoses, o sistema de agendamento hoje pode ser realizado pelo computador ou celular.

A gestão também focou em transparência, modernizando e tornando atrativos seus portais e serviços que oferecem informações de interesse público. Na pandemia, a Prefeitura criou um portal exclusivo para tornar transparentes todos os gastos relacionados ao coronavírus.

Nas obras civis, o Portal Mais Obras inovou e foi premiado nacionalmente por apresentar de forma rápida e fácil através de qr-codes as informações relacionadas a cada obra pública.

Em outras áreas podemos destacar a tecnologia sendo aplicada no trânsito com a onda verde em várias vias, o videomonitoramento em cem pontos pela cidade e outras mais de sessenta localidades onde a internet pública grátis é oferecida. Um novo datacenter municipal agora garante a segurança dos dados públicos e oferece maior desempenho aos sistemas que atendem todas as áreas.

Teleco

O portal Teleco foi fundado em 2002 por um grupo de profissionais da área de Telecomunicações e tinha como objetivo inicial criar uma comunidade virtual de profissionais, estudantes e pessoas interessada em Telecomunicações, hoje, se transformou no principal portal de informações do setor no Brasil. Com mais de 100 mil visitantes únicos mensais de 128 países o portal se tornou uma fonte de referência do mercado, tecnologia e regulamentação do Brasil e da América Latina.