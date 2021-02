Campo Grande e mais 71 cidades de MS estão em alerta de 'perigo potencial' de tempestades

Tempestade em Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Campo Grande e mais 71 cidades de Mato Grosso do Sul está em alerta de tempestade para as próximas 24h. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial nas cidades. O aviso meteorológico teve início às 10h15 desta quinta-feira (4) e fim previsto para 10h de amanhã (5).

Além de Campo Grande, os municípios de Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas, Vicentina e Água Clara estão em alerta.

Entre os riscos potenciais, é mencionada possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, ventos intensos de 40 a 60 km por hora e queda de granizo. Na Capital, a chuva chegou em diversos pontos, chegando até a alagar uma unidade de saúde no bairro Canguru, após o despencamento do teto. Como nas últimas ocasiões, a chuva atingiu mais a região Sul de Campo Grande.