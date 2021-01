Campo Grande e mais 64 cidades de MS estão com alerta de chuvas intensas nas próximas 24h

Temporal em Campo Grande - (Foto: Arquivo/Denilson Secreta)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez o aviso de chuvas intensas em 65 cidades Mato Grosso do Sul nas próximas 24h. O aviso agora vale até das 11h até às 10h de amanhã (13).

O instituto publicou o aviso de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades que poderão ser atingidas com as chuvas são: Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Figueirão, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Ladário, Laguna, Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Terenos, Três Lagoas, Vicentina e Água Clara.

Mapa indicando as regiões que estão em alerta

A recomendação é que em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil no 199 ou para o Corpo de Bombeiros no 193.