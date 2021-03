Campo Grande apresenta Plano de Cidade Inteligente no Connected Smart Cities

O evento, em formato virtual, reunirá especialistas em smart cities e terá como principal assunto o trabalho de Campo Grande para construção de uma cidade inteligente - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Nesta terça-feira (16), a partir das 9 horas, Campo Grande será tema do Encontro Regional do Connected Smart Cities & Mobility. A edição faz parte da agenda de eventos regionais da plataforma, em 2021, quando percorre todas as capitais do país.

O evento, em formato virtual, reunirá especialistas em smart cities e terá como principal assunto o trabalho de Campo Grande para construção de uma cidade inteligente.

“É muito gratificante saber que Campo Grande está entre as cidades mais inteligentes do País. Nosso objetivo é justamente este. Fazer com que o dinheiro público retorne da melhor maneira para a população, com transparência e efetividade. Este olhar técnico está transformando a cidade e colocando Campo Grande em destaque mais uma vez, como uma das melhores cidades para se viver no País”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Campo Grande ocupa a 14º posição entre as cidades mais inteligentes do País, segundo ranking do Connected Smart Cities, que compreende 11 eixos analisados e 70 indicadores.

“Somos a principal plataforma do ecossistema de cidades inteligentes e mobilidade urbana no Brasil e fomentar esse tema da forma mais abrangente possível faz todo o sentido para o nosso trabalho. Os encontros e outras atividades permitem que o debate e as boas práticas para a cidades e a mobilidade urbana alcancem mais municípios. E, assim como em Salvador, Vitória e Belém, teremos uma agenda importante em Campo Grande e nas demais capitais. Para tanto, contamos com o envolvimento dos vários atores com atuação no desenvolvimento mais sustentável das cidades”, disse Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility.

O diretor comercial e marketing da Urban Systems, responsável pelo Ranking, Willian Rigon, explica que a colocação de Campo Grande no ranking está “relacionada ao investimento per capita de R$ 356 por habitante, aumento de 28% em melhoria urbana. Já em Empreendedorismo, a cidade teve alta de 2,3% das empresas da economia criativa, por meio da oferta de ambientes de inovação para o desenvolvimento do setor, somando 10 incubadoras, de acordo com dados da Anprotec.

Palestrantes Encontro Regional Campo Grande

Estão confirmados: o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad; o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação da Prefeitura de Campo Grande (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso; o diretor de Infraestrutura e Segurança da Agetec, Jeferson Bussula Pinheiro; o chefe da Assessoria de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Agronegócio de Campo Grande, Gabriel Kling de Almeida Batista.

Além de: a diretora de Projetos Estratégicos da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin Zamarrenho; o conselheiro do Porto Digital, Claudio Nascimento; o executivo de negócios na Agência Privada Israelense de Inovação e fundador da Mentors BI e EcoInova MS, Roger Milan; o sócio e Managing Director no Brasil da Kido Dynamics, Luiz Eduardo Viotti; o gerente comercial do Moovit, Raphael Miranda; a CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility, Paula Faria; e o diretor comercial e marketing e sócio da Urban Systems e Connected Smart Cities, Willian Rigon.

O Encontro Regional Campo Grande faz parte das ações da sétima edição do evento nacional Connected Smart Cities & Mobility, que acontece entre os dias 01 e 03 de setembro de 2021 e conta com várias iniciativas pré-evento. A programação completa está disponível em: https://evento.connectedsmartcities.com.br/eventos-regionais/

CONNECTED SMART CITIES

Tem como missão promover a discussão, troca de informações e difusão de ideias entre governo, entidades e empresas, focando atender as necessidades do cidadão consciente, visando que as cidades brasileiras possam tornar-se mais inteligentes e conectadas.

Ranking

O ranking tem como objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil, qualificando as cidades mais inteligentes e conectadas do País. No último ranking, com 673 cidades, todas com mais de 50 mil habitantes, Campo Grande ficou em 14º lugar.

Entre os eixos analisados estão: Mobilidade e acessibilidade, meio ambiente, urbanismo, tecnologia e informação, saúde, segurança, educação, empreendedorismo, energia, governança e economia.

O credenciamento para os profissionais de imprensa está disponível em: https://evento.connectedsmartcities.com.br/credenciamento-imprensa/