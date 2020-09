Campanha quer retomada do turismo em Mato Grosso do Sul

A campanha quer aproximar o turista e a natureza - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Retomar a atividade turística no Mato Grosso do Sul, porém com um turista consciente. Esse é o objetivo da campanha lançada pela Fundtur que tem como tema: “Vem, mas vem de máscara!”

Segundo o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, o turista é peça fundamental da campanha, pois é preciso conscientiza-lo sobre sua responsabilidade nesta retomada.

Valorizando os diferenciais, próprios do turismo de Mato Grosso do Sul, que aliás são tendências na procura por destinos nesta retomada, a campanha quer aproximar o turista e a natureza, estimulando vida ao ar livre, baixa concentração de pessoas, possibilidades de aventuras, fauna e flora do Pantanal e gastronomia.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação