Campanha "Orgulho de Ser Servidor" conta a trajetória de servidores públicos estaduais

Em comemoração ao mês do Servidor, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) vai contar através do perfil no Instagram @servidoresms, a trajetória de servidores públicos estaduais, em campanha intitulada "Orgulho de Ser Servidor". A ação é coordenada pela equipe de Comunicação da SAD e integra o calendário comemorativo ao Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro.

As publicações reunirão histórias sobre o ingresso destes servidores no serviço público, os desafios das funções que desempenham e os motivos pelos quais se orgulham por atuarem no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A campanha teve início nesta segunda-feira (05) com a publicação sobre a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Tatiane Dias de Oliveira Inoue.

“Nosso objetivo é reconhecer e valorizar o papel do servidor público, que está à frente dos serviços oferecidos pelo Estado, além de cultivar o sentimento de pertencimento, afinal, com a força de trabalho do nosso servidor, é que a gente constrói Mato Grosso do Sul”, reforça a secretária Ana Nardes, titular da SAD.

Para acompanhar as publicações relacionadas à campanha, acesse o Instagram @servidoresms. Confira o post que marca o início da campanha:

Tatiane Dias de Oliveira Inoue – Tenente-Coronel do CBMMS

Pertencer ao efetivo feminino do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, é um dos grandes orgulhos da tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue, em especial, por serem apenas 141 mulheres, para um total de 1412 homens.

“O Corpo de Bombeiros também é lugar de mulher”, afirma ela, que integra a corporação há 21 anos e orgulha-se de dizer que se dedica a salvar vidas, estimular outras pessoas a pensar no bem maior, proteger bens e também ser referência como cidadã, afinal, a corporação é uma das mais respeitadas instituições do país.

Segundo a tenente-coronel, fazer a diferença na vida das pessoas é a grande responsabilidade na vida dos bombeiros militares. “Eu tenho certeza que cada bombeiro carrega um orgulho de vestir essa farda e de bater no peito e dizer: Sou Bombeiro Militar, sou servidor público!

Nos orgulhamos de mulheres que inspiram outras mulheres! Parabéns, tenente-coronel Tatiane, sua trajetória é referência para o serviço público de MS!

Comunicação SAD