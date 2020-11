Campanha Novembro Negro será lançada nesta quarta

A campanha Novembro Negro tem o objetivo de destacar as lutas históricas da População Negra - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, lança na tarde desta quarta-feira (04) a campanha “Novembro Negro – Mês da Consciência Negra”. O evento será realizado por meio de transmissão ao vivo, a partir das 15h, simultaneamente nas páginas oficiais do Governo do Estado no Facebook e Instagram.

A live terá a participação da subsecretária de Estado de Políticas Públicas para População Indígena, Benilda Vergílio, e do subsecretário de Estado de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos, e será mediada pela subsecretária de Estado de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves.

“A campanha Novembro Negro tem o objetivo de destacar as lutas históricas da População Negra e evidenciar a importância da Política Pública de Promoção da Igualdade Racial no Estado de Mato Grosso do Sul para o enfrentamento do racismo e para a ampliação e efetivação dos direitos e da cidadania, em consonância com as legislações vigentes”, explica a subsecretária Ana José.

Nesta segunda edição da Campanha, devido às restrições sociais impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) serão usadas as ferramentas e plataformas digitais para a divulgação das ações.

A live terá tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para participar acesse: https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul ou @governoms.