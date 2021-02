Campanha MS+Bonito oferece pacotes com descontos para sul-mato-grossenses visitarem Bonito

Turistas em Bonito - (Foto: Acervo FundturMS)

A campanha MS+Bonito chegou para atender uma demanda antiga dos sul-mato-grossenses: visitar as atrações de Bonito, um dos principais destinos do Estado, com preços acessíveis, condições facilitadas e vantagens durante a baixa temporada. O projeto nasceu com o intuito de valorizar o sul-mato-grossense que ainda não conhece Bonito.

Em 2019, segundo dados do Bonito Convention & Visitors Bureau, apenas em um passeio, a Gruta do Lago Azul, cerca de 34% dos visitantes eram de São Paulo, 12% do Rio de Janeiro e apenas 7% de Mato Grosso do Sul, ocupando o 5º lugar no ranking.

O projeto oferece pacotes para sul-mato-grossenses e residentes em MS com descontos de até 60%. O objetivo é acabar com a fama de que tudo no município de Bonito é muito caro e atrair o público para conhecer suas belezas.

O projeto ‘MS+Bonito’, foi criado pela H2O Ecoturismo, que desenvolveu ainda, um passaporte no qual os moradores de MS têm descontos. Os 10 primeiros viajantes que carimbarem todos, isto é, que visitarem todos os passeios, vão ser premiados com uma viagem para Bonito de 3 dias e 2 noites com hospedagem e café da manhã + 2 passeios para duas pessoas (não inclui transporte). A viagem poderá ser realizada na baixa temporada, até 30/06/2022.

Para saber mais sobre a campanha, confira o regulamento.