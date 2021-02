Campanha explica diferentes tipos de racismo

A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial inicia nesta terça-feira (09), uma ação de cunho anti-racista - (Foto: Secom/MS)

A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial inicia nesta terça-feira (09), uma ação de cunho anti-racista com o objetivo de informar para conscientizar, conceituando os diversos tipos de racismo que permeiam as relações sociais. A iniciativa será veiculada no perfil da Subsecretaria nas redes sociais.

Abordar o tema é extremamente necessário, como destaca a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves. “A desigualdade racial no Brasil é parte de um processo de desumanização, onde se constata que a maioria da população que é negra (preta e parda), não tem a mesmas oportunidades que as demais, estruturando desigualdades sociais, econômicas, políticas, culturais, ambientais, entre outras ”, afirma.

As postagens abordaram o conceito de racismo e suas variações, explicando como cada forma se manifesta no dia a dia da sociedade. Para acompanhar acesse os perfis do Facebook e do Instagram da Subsecretaria, @SubsRacial e @subsracial.ms.