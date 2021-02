Campanha Agente Antimosquito chega em sua 13ª edição reforçando a importância de combater o Aedes

A campanha foi lançada hoje (06) - (Fotos: Geliel Oliveira/A Crítica)

Na manhã deste sábado (6), o Hipercenter Jardim dos Estados, lançou a 13ª edição da Campanha Agente Antimosquito, uma parceria do Comper com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no sentido de combater a dengue e as outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.

"É uma parceria de multiplicadores, de conscientização dentro dos estabelecimentos comerciais. O Comper sempre foi um grande parceiros em todas as campanhas e precisamos passar toda essa conscientização para os funcionários para que se atentem aos criadouros de mosquitos e consequentemente, diminuindo os números dos casos positivos da doença na Capital", destaca o Secretário de Saude de Campo Grande, José Mauro Filho.

O Secretário de Saude de Campo Grande, José Mauro Filho

As notificações de casos de dengue caíram 96% durante o mês de janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado em Campo Grande. Durante o mês de janeiro, foram registradas 154 notificações de casos suspeitos de dengue na Capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram 3.718 casos registrados da doença. As constantes e intensas chuvas que atingem o município exigem atenção da população para exterminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Zika e Chykungunia. "Você observa que quando existe uma conscientização maior, isso acaba levando a diminuição das notificações", destaca.

Maquete que ilustra a dengue nas residências

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD) também esteve no evento e ressalta a importância da campanha, mesmo em um momento de ascendência da Covid-19 no município. "Contudo, as constantes e intensas chuvas que atingem a cidade exigem atenção da população para exterminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Zika e Chykungunia", informa

Durante o mês de março, as 11 lojas da rede serão vistoriadas por técnicos do CCEV (Centro de Controle de Enedemias e Vetores), que inspecionarão ralos, bueiros, visando exterminar focos do mosquito. Para reforçar a campanha, uma maquete que ilustra a evolução do mosquito está sendo exposta nas lojas da rede de supermercados. No mês passado ficou vísivel nas lojas Rui Barbosa, Jardim dos Estados e Ypê Center. A partir do dia 13 será a vez da loja Tamanadaré receber o modelo. Em 20 de fevereiro, os clientes do Comper Brilhante poderão conferi-la, enquanto no dia 27 é a vez da loja Tijuca recebê-la.

O prefeito Marquinhos Trad esteve no local

Conforme Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, a rede é pioneira entre os estabelecimentos comerciais da capital na realização de campanha de combate à dengue. "Nosso objetivo é garantir boa saúde ao colaborador e aos clientes, trabalhando sempre a prevenção e a conscientização para dimizar o Aedes aegypti", finaliza.