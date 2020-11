Caminhoneiro morre após perder controle de carreta

O motorista morreu na hora devido aos ferimentos - (Foto: Divulgação)

Um caminhoneiro identificado como Washington de Lima Izidorio Sardinha de 31 anos, morreu na madrugada deste domingo (8), depois de sair da pista e capotar a carreta que dirigia em Tacuru, a 422 km do Campo Grande. As informações são do MS em Foco.

O acidente aconteceu na rodovia MS 295 nas proximidades da Fazenda Progresso.

Agentes da polícia, civil e militar, estiveram no local e quando o socorro chegou Washington já estava morto. A carreta pertence a uma cooperativa da região e ficou totalmente destruída.