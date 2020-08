Calorão se repete e umidade do ar pode atingir estado crítico neste sábado

Essa grande massa de ar seco tem influência de um anticiclone a médios níveis, que deixa o tempo seco - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul terá mais um dia com predomínio de sol, grande amplitude térmica e baixa umidade relativa do ar. A previsão do tempo para este sábado (29) indica céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e não há expectativa de chuva.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica queda expressiva na umidade do ar, especialmente nas regiões pantaneira, norte e bolsão que poderão atingir índices considerados de emergência à saúde pela a Organização Mundial de Saúde. A variação está estimada entre 55% a 10% ao longo do dia.

Com o tempo nestas condições é recomendado aumentar a ingestão de água, fazer refeições leves e mais frequentes, evitar exposição ao sol, usar protetor solar, umidificar ambientes, evitar a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia, e redobrar atenção com idosos e crianças.

O vento estará fraco a moderado, e as temperaturas terão uma grande amplitude térmica. A mínima será de 14°C e a máxima está estimada em 40°C no Estado. Para Campo Grande a variação está estimada em 23°C a 36°C.

Segundo a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues estas condições vão continuar atuando no Estado pelo menos até o dia 13 de setembro com as temperaturas variando entre 22°C a 41°C, e a umidade relativa do ar promete queda significativa com níveis entre 12% a 20%. Na região do bolsão abaixo de 12%.

Essa grande massa de ar seco tem influência de um anticiclone a médios níveis, que deixa o tempo seco, eleva consideravelmente as temperaturas, e derruba os índices de umidade relativa do ar em diversas localidades.

Não há condições para chuva até o dia 13 de setembro