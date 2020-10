Calor segue firme em MS e sensação térmica volta a ultrapassar 50 graus

O calor e o tempo seco não dão trégua em Mato Grosso do Sul - (Foto: Monica Alves)

O calor e o tempo seco não dão trégua em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nessa sexta-feira (09) a temperatura passou dos 40 graus em alguns municípios. O mais quente foi Corumbá onde o termômetro marcou 42,5º com sensação térmica de 51.

As cidades de Água Clara, Cassilândia, Coxim, Bataguassu e Selvira, também tiveram temperatura acima dos 40 graus e sensação térmica chegando próximo dos 50º.

Em Campo Grande a temperatura ficou em 38,2º e sensação térmica em 45º.

A umidade relativa do ar segue preocupante. Nova Alvorada do Sul teve o índice mais baixo, registrando 12%. O segundo menor índice foi em Água Clara e Batagassu com 14%. O ideal para a saúde, segundo especialistas, é 60%.