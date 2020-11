Calor intenso volta no MS com máximas acima de 35 graus

Campo Grande teve sensação de quase 40 graus - (Foto: Saul Shramm)

O Sul-mato-grossense já pode começar a se preparar, pois o calor intenso voltou novamente. Na Capital, os termômetros marcaram nesta quinta-feira (26) 35,6ºC e sensação de quase 40 graus. Esses números devem permanecer até domingo, quando na segunda-feira o tempo deve mudar com previsões de chuvas isoladas e fortes, acompanhadas de vento e trovoadas.

Hoje, apenas no sul do Estado houve chuva. O município de Aral Moreira registrou 2,6mm até às 17h. Coxim foi a cidade com a maior temperatura máxima, 38,3ºC. Os moradores de Corumbá, Angélica e Iguatemi viram seus termômetros marcarem 37,7ºC de máxima.

Ainda na casa dos 37 graus, outras cidades também registraram calor. Ribas do Rio Pardo marcou 37,5ºC, Água Clara e Ivinhema, 37,4ºC, Santa Rita do Pardo, 37,3ºC e Itaquiraí, 37,2ºC.