Calor excessivo faz aumentar consumo de energia e requer cuidados para economizar

Mato Grosso do Sul teve aumento de 25% na demanda por energia elétrica no mês de setembro, segundo registro da concessionária Energisa MS, que atende a maior parte do Estado. Houve um recorde de consumo diário em 2 de outubro. Consumidores estão recebendo mensagens de alerta para o uso de forma consciente e de como economizar.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) reforça a importância de cuidados na utilização da energia. O calor excessivo, a falta de chuva e o uso intenso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos influenciam em uma conta de luz mais salgada.

Para que as pessoas se mantenham confortáveis nos dias de muito calor, o gasto de energia elétrica aumenta. Ar condicionado ligado por longos períodos, ventilador trabalhando sem parar, freezer e refrigerador em modo super frio impactam no consumo e, consequentemente, no valor da fatura.

Com alguns cuidados no dia a dia é possível economizar um pouco mais na conta de luz.

Uma dica que vale para todos os aparelhos: cuide para que a manutenção esteja em dia. Equipamentos antigos ou com funcionamento prejudicado por algum defeito possuem o seu rendimento reduzido. Dessa forma, consumirão mais energia para realizar a mesma tarefa. Realize manutenções periódicas ou substitua-os por novos (nesse último caso, sempre optar pelos aparelhos que tenham o selo do PROCEL de eficiência energética).

Fique atento também aos cuidados específicos:

Ar condicionado

A escolha do aparelho é relevante. Uma tecnologia que faz o ar condicionado consumir menos é o chamado "inverter", que ajusta a velocidade do compressor à demanda de resfriamento do ambiente. Equipamentos com esta tecnologia são mais caros, mas permitem a redução do consumo de energia

Escolha a temperatura certa no aparelho. Configure de acordo com o tamanho do ambiente a ser refrigerado;

Mantenha portas e janelas fechadas durante o uso. Isso evita que haja muita troca de calor entre o ambiente refrigerado e a sua parte externa;

Outra solução é não programar o aparelho para gerar temperaturas muito baixas. Uma vez que a temperatura escolhida for mais alta, o ar condicionado se esforçará menos para mantê-la e o compressor passará mais tempo desligado;

Desligue o equipamento ao deixar o ambiente;

Programe o ar condicionado para desligar durante a madrugada;

Mantenha os filtros sempre limpos.

Geladeira e Freezer

Verifique se a borracha de vedação está em boas condições;

Evite abrir e fechar a porta da geladeira muitas vezes. Procure pegar tudo o que precisa de uma vez só;

Para ter água gelada à mão, você pode reservar uma garrafa com gelo do lado de fora da geladeira;

Evite colocar comidas quentes no equipamento: espere o alimento atingir a temperatura ambiente;

Respeite o limite de volume interno que o fornecedor indica. “Abarrotar” o equipamento acarreta no mau funcionamento e no maior consumo de energia;

Chuveiro

Use o chuveiro na posição “verão” e tome banhos mais curtos. A economia de energia elétrica pode chegar a 30%.

Lâmpadas

Troque as lâmpadas fluorescentes pelas de LED, que são mais econômicas e tem maior durabilidade. Além disso, emitem menos calor ao ambiente.

Dicas Gerais

Mantenha os cômodos vazios com as luzes apagadas;

Aproveite a luz natural, abrindo cortinas e janelas;

Evite o stand-by: retire da tomada os aparelhos que não estão sendo utilizados;

Acumule roupas sujas para utilizar a máquina de lavar. Esta dica também serve para o uso do ferro elétrico: separe a maior quantidade de roupas para passar de uma vez.

Gizele Oliveira, Agepan