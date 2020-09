Calor e tempo seco predomina em Mato Grosso do Sul e não expectativa de chuva até o dia 11

Sol quente em MS - (Foto: Geone Bernardo)

A chuva que chegou em Mato Grosso do Sul na semana passada durou muito pouco, e conforme as informações das estações meteorológicas do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), o tempo começará a ter temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa no período da tarde no Centro-Oeste e com isso, não há expectativas de chuva em MS.

Espera-se tempo firme, elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar até o dia 3 de outubro. Existe a possibilidade de pancada de chuva isolada estimada para ocorrer de amanhã (29) com acumulado máximo de 5 milímetros sobre a região central.

Há expectativa para pancadas de chuva no período ao MS para os setores pantaneira e sudoeste a partir dia 11 de outubro. Ao longo do período para todas as regiões, espera-se tempo firme, elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Vale ressaltar acompanhamento da atualização das condições estimadas, pois podem sofrer alterações futuras.

Acumulado de chuva nos últimos 7 dias em Mato Grosso do Sul, conforme estações meteorológicas INMET e Semagro

O acumulado de chuva em Corumbá foi de 6,4 milímetros e em Miranda o acumulado total foi de 7 milímetros. O total abaixo de 10 milímetros para região Pantaneira era esperado pela equipe técnica da Operação Pantanal II.

No próximo trimestre é esperado temperatura média variando entre 22,5° C a 27,5° C em MS, com a região pantaneira sendo a mais quente. Esse comportamento indica que as temperaturas ficarão abaixo da média em praticamente todo Estado. Assim, a primavera será com temperaturas mais agradáveis/amenas em relação à média histórica.

Na estação é esperado acumulado geral variando entre 400 a 500 milímetros nos próximos 3 meses em MS e isso que as chuvas ficarão ligeiramente abaixo do normal esperado. Espera-se chuvas com certa irregularidade e concentradas.