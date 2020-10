Calor de sete dias atrás não mantém mesma intensidade e máximas no MS caem

Variação para menos, na temperatura máxima, já é perceptível no Estado - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em uma semana, o Sul-mato-grossense já pôde sentir a diferença nas temperaturas. Coxim, a cidade que marcou hoje (13) 40,3ºC, a maior temperatura máxima registrada no Estado para o dia, percebeu a variação de 3,7ºC a menos em comparação com a semana passada. Com sensação de 48ºC, esse número é 8% menor que o marcado há sete dias.

Segundo informações da meteorologista Natalio Filho, em Campo Grande os números são mais amenos, com máxima de 34,7ºC e sensação de 40ºC, ambos 15% a menos que o registrado no dia 6 de outubro.

No norte de Mato Grosso do Sul, Corumbá teve máxima de 39,9ºC, sensação térmica de 48ºC e umidade relativa de 20%. Cassilândia e Paranaíba, na sequência, marcaram hoje 38,8ºC de máxima, 47ºC de sensação e umidade de 18% e 25%, respectivamente.

Outras duas cidades também tiveram iguais registros: Três Lagoas e Água Clara. 38,5ºC de máxima, 47ºC de sensação térmica e 21% de umidade relativa do ar. Em Amambaí, houve chuva com ventos, que chegaram a atingir 66,24 km/h. Também foi registrado granizo na cidade.

Os municípios de Caarapó, Nova Alvorada, Rio Brilhante e Ivinhema também tiveram chuva.